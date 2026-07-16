В Вологде на перекрёстке Ленинградской и Петина появился карманный парк с арт-объектом «880»

Кадр видео со страницы Сергея Жестянникова

В Вологде на пересечении двух улиц обустроили новое место отдыха — компактный, стильный и не похожий на другие парк. Пространство создала компания «Черри Дом» в подарок городу к 880-летнему юбилею, который отметят в 2027 году. Об этом рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

В оформлении использованы покрытия натуральных оттенков. Клумбы огородили кортеновской сталью — материалом, который со временем покроется благородной патиной. Главный визуальный акцент — арт-объект «880» в виде ярко-красных цифр, напоминающих леденцы. Его автор — вологодский дизайнер Андрей Васильев. Цвет выбран не случайно: он перекликается с красной брусчаткой вокруг и отсылает к истории — раньше улица Петина называлась Красной.

Парк украсили лавандой, котовником и другими растениями, за которыми ежедневно ухаживают. Скоро здесь высадят лиственное дерево в декоративных панелях, смонтируют освещение и подведут электричество. Все работы завершат до конца лета. Городские власти поблагодарили бизнес за вклад в благоустройство и отметили, что подобные инициативы делают Вологду уютнее и комфортнее.