Череповчанки прокутили деньги с найденной банковской карты

В Череповце полицейские задержали подруг, потусивших за чужой счёт. В полицию пришел череповчанин 2007 г.р.. Он заявил о пропаже денег с банковского счёта. В приложении он обнаружил списания на общую сумму, превышающую 5 тысяч рублей. Череповчанин понял, что потерял банковскую карту, которой кто-то воспользовался.

Полицейские установили лиц, причастных к хищению денег. Ими оказались две местные жительницы 2001 и 2002 г.р.

Девушки на допросе признались, что утром отправились в магазин за продуктами. Возле одного из баров по ул. Окинина они обнаружили банковскую карту и отправились в бар. Там они купили алкогольные напитки, снеки и сигареты и расплатились чужой картой.

После того, как деньги на карте закончились, они ушли из бара и выбросили карту.

По данному факту сотрудниками СО-5 УМВД России «Череповец» было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет и штраф до 80 тыс. рублей.

Так как в отношении подозреваемой 2002 г.р. в производстве уже находилось уголовное дело (аналогичные факты), она была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении второй девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.