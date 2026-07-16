Тотьмич попался с купленными правами

Тотемский районный суд вынес приговор 42-летнему местному жителю. Он признан виновным в пособничестве в подделке водительского удостоверения.

Летом 2025 года мужчина решил получить права без обучения. Через интернет он выслал свои персональные данные, фотографию, образец подписи и перевёл 46 500 рублей неустановленному человеку.

Поддельное удостоверение он получил через пункт выдачи заказов. Но при предъявлении его сотрудникам ГИБДД те уличили его в подделке.

Так, проверка по базе показала, что «права» принадлежат другому человеку.

В суде подсудимый вину признал частично, утверждая, что считал возможность получения прав онлайн законной и не знал о подделке. Однако суд установил, что он осознавал противоправность своих действий, учитывая характер переписки с неизвестным лицом и наличие у него прав тракториста, полученных менее двух лет назад.

Суд назначил наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы. Осуждённому запрещено менять место жительства и выезжать за пределы Тотемского округа без согласия госоргана, а также он обязан являться на регистрацию один раз в месяц. Приговор может быть обжалован.