Жители Устья будут получать по пять литров в неделю в канистру

Жители Усть-Кубинского округа будут получать по пять литров в неделю в канистры, так решила администрация округа после многочисленных обращений. Сельчанам необходимо заправлять бензопилы, мотокосы, моторные лодки.

Как рассказал в соцсетях глава округа Сергей Щербаков, жители смогут купить на АЗС по 5 литров бензина один раз в неделю, наполняя канистры. Для этого требуется сообщить номер машины и свою фамилию в теротдел. Оттуда данные поступят на АЗС.

«Заправочные станции в Устье работают в штатном режиме, круглосуточно. Продолжаем заправку по 10 литров на одно транспортное средство, один раз в день. Волонтеры следят, чтобы не было повторных заправок. Машины с лодками на АЗС могут заправиться. Цена на бензин у нас высокая, потому что поставщик не является производителем топлива, а покупает его», - отметил Сергей Щербаков.

Напомним, инвалиды имеют право заправиться без очереди.