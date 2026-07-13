В Череповце пропали подростки

Ориентировку распространяют поисковики.

В Череповце с 8 июля не могли найти двух подростков – 13-летнюю Маргариту и 15-летнего Климентия . 8 июля они ушли из дома и пропали.

Поисковики распространяют информацию. Девочка ушла в среду из дома № 43 на улице Металлургов. У нее светлые глаза и темные волосы до плеч. Была одета в светло-серую толстовку и черные брюки.

Климентий ушел из дома № 9-а на улице Металлургов. Худощавый, его рост - 175 сантиметров. Был одет в черные широкие джинсы, черные кожаные кроссовки.

Предположительно, ребята могут находиться вдвоем или быть еще с одной девушкой-подростком.

Всех, кто знает, где могут находиться подростки, просят обратиться по телефонам 102 (полиция) и 8-911-505-68-98 (круглосуточная горячая линия волонтеров ПСО «Ты не один»).