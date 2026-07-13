В Вологде произошел пожар в многоэтажке из-за аварийной работы электросети

Фото: МЧС.

Крупный пожар произошел 13 июля в Вологде. По сообщению пресс-службы областного Управления МЧС, в начале второго часа ночи пожарным поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме № 4 на улице Поселковой загорелась трехкомнатная квартира на третьем этаже.

Пожарным позвонила хозяйка – женщина 1981 года рождения. Она с 14-летней дочерью сумели эвакуироваться на улицу. На тушение выехали семь единиц техники и 23 специалиста.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 20 человек.

Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Огонь уничтожил натяжной потолок в коридоре и одной из комнат квартиры, повредил внутреннюю отделку и мебель.

По мнению дознавателей, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.