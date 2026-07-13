Нефтяные компании продолжают наращивать поставки бензина в Вологодскую область

Губернатор Вологодской области сообщил о ситуации на топливном рынке региона.

По его словам, поставки растут.

"Коллеги из нефтяных компаний продолжают наращивать поставки бензина в Вологодскую область", - написал он в соцсетях. Он поблагодарил руководство предприятий топливно-энергетического комплекса России "за конструктивное взаимодействие и готовность работать в усиленном режиме. Слова особой признательности руководству ПАО «Лукойл» за чуткость к региону и ритмичное сотрудничество".

По его словам, совместными усилиями "обеспечиваем потребности региона в топливе".