Нефтяные компании продолжают наращивать поставки бензина в Вологодскую область

Губернатор Вологодской области сообщил о ситуации на топливном рынке региона.
По его словам, поставки растут.
"Коллеги из нефтяных компаний продолжают наращивать поставки бензина в Вологодскую область", - написал он в соцсетях. Он поблагодарил руководство предприятий топливно-энергетического комплекса России "за конструктивное взаимодействие и готовность работать в усиленном режиме. Слова особой признательности руководству ПАО «Лукойл» за чуткость к региону и ритмичное сотрудничество".
По его словам, совместными усилиями "обеспечиваем потребности региона в топливе".