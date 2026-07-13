Вологжане стали больше тратить денег на общепит

Вологжане понесли заработанное в рестораны и кафе. Но стали меньше тратить на алкоголь и табак, а также на платную культуру.

Расходы домохозяйств Вологодчины на посещение предприятий общественного питания в 2025 году увеличились на 27,3%. Такие данные приводит «РБК Вологда» со ссылкой на аудиторско-консалтинговый портал «ФинЭкспертиза».

Расходы домохозяйств на алкоголь и табачные изделия (тоже в расчёте на трёх человек ежемесячно) за это же время уменьшились на 9,8% – с 2 051 рубля до 1 851 рубля.

Однако наметилось падение интереса вологжан к культурным, спортивным и развлекательным мероприятиям: зафиксировано падение с 6 3506 до 6074 рублей, или на 4,4%.

Для сравнения: в среднем по России семья из трёх человек нарастила траты на общепит на 26,9%. Расходы на культурные, спортивные и развлекательные мероприятия в целом по стране выросли на 8,5%, а на спиртное и сигареты – на 7,3%.