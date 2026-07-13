Лучший токарь Вологодчины может получить миллион рублей

Фото: пресс-служба администрации правительства ВО.

Токарь будет состязаться за миллион рублей. На Вологодчине прошёл первый региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Токарь».

В состязании участвовали восемь специалистов: им нужно было справиться с тестовыми заданиями, а также на практике показать своё мастерство — изготовить деталь строго по чертежу. Качество работ оценивала компетентная судейская коллегия.

Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли региона Алексей Озеров подчеркнул важность подобных мероприятий. По его словам, конкурс помогает зафиксировать актуальный уровень квалификации работников и выработать единые стандарты качества. Кроме того, такие события способны привлечь в профессию молодёжь: важно, чтобы подростки понимали — квалифицированный рабочий сегодня может зарабатывать больше офисного сотрудника, решать непростые технологические задачи и уверенно двигаться по карьерной лестнице: от третьего разряда до руководящих должностей. Освещение конкурса в СМИ, считает Озеров, помогает изменить отношение школьников к выбору учебного заведения и будущей специальности.

Победителями регионального этапа стали:

- первое место — Вячеслав Самарин, токарь 6 го разряда Вологодского оптико механического завода;

- второе место — Алексей Некипелов, токарь 5 го разряда компании «Северсталь метиз» (Череповец);

- третье место — Антон Панфилов, токарь 5 го разряда из череповецкой компании «Торгово производственная фирма „Маш Трейд“».

Вячеслав Самарин отправится на федеральный этап конкурса, который пройдёт в Пензе, — там ему предстоит побороться за главный приз в размере 1 миллиона рублей.

Конкурс «Лучший по профессии» организует Министерство труда России в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».