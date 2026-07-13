В Никольске предприниматель раздал тонну бензина нуждающимся

Об интересном и нестандартном случае в Вологодской области рассказал журналисту АиФ-Вологда никольский таксист Виталий.

«Горынцев раздавал бесплатно 92-й тем, кому ехать далеко. Меня он заправил, а так я бы не смог работать! Примерно тонна бензина разошлась по нуждающимся», - поделился Виталий.

Вероятно, речь идет о предпринимателе Виталии Горынцеве, который работает в лесном бизнесе.

Отдаленные населенные пункты особенно страдают от дефицита бензина.

Зачастую ближайшие рынок, больница и аптека находятся в райцентре, а "общественный транспорт" - автобус-маршрутка ходит туда раз в месяц. И неблизкая поездка на заправку не гарантирует полного бака.

«Уважаемые никольчане! Не нужно пытаться запасаться бензином впрок. Именно этим мы создаем очереди и лишний ажиотаж», - буквально вопиет паблик местной администрации.

Чиновники сообщают, что «ситуация с поставками топлива на АЗС в Никольске находится на личном контроле главы Никольского округа Дмитрия Мишенева».