В Вологде прошёл семейный Парад колясок

Кадр видео со страницы Сергея Жестянникова

Парк Ветеранов в Вологде на один день превратился в выставку семейного творчества. Здесь с провели Парад колясок, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Двадцать семей превратили обычные прогулочные коляски в настоящие арт-объекты, а сам праздник объединил участников из четырёх муниципальных округов области.

Шествие стартовало у малой эстрады и прошло до Ладного терема. Присоединиться мог любой желающий с оформленной коляской. Конкурсная программа включала пять номинаций: «Вперёд к звёздам», «Коляска из сказки», «Национальный колорит», «Спортивная коляска» и «Мир без границ».

"Когда родители вместе с детьми придумывают образ, конструируют, клеят и переживают общую радость от результата — это и есть основа крепкой семьи. В суете будней мы редко находим время на совместное творчество, а такие проекты как раз и оставляют тёплые воспоминания на всю жизнь. Именно так формируется культура семейного досуга в областной столице, так выглядит по-настоящему живой город. А объединяет все эти события большой губернаторский проект «Лето Русского Севера», который наполняет короткое северное лето смыслом, теплотой и радостью для каждой семьи", - пишет глава Вологды Сергей Жестянников .