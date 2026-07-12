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НовостиОбщество12 июля 2026 21:24

В Ирдоматке зажгли неоновое «Счастье на селе»

Источник:kp.ru
Кадр видео со страницы Георгия Филимонова

Кадр видео со страницы Георгия Филимонова

Рядом с новым быстровозводимым Домом культуры в череповецкой Ирдоматке появилась световая инсталляция с тёплым слоганом «Счастье на селе». Яркая фигура стала частью регионального проекта по созданию узнаваемого облика территорий.

По задумке, для каждого муниципалитета подбирают особенные фразы, отражающие местный колорит. Такие арт-объекты делают пространство уютнее, формируют образ территории и привлекают туристов. Похожие неоновые композиции уже зажглись и в других уголках Вологодчины. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.