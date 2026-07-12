Вологда впервые примет пятичасовой джазовый марафон под открытым небом

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14 июля на площади Дрыгина в Вологде с 17:00 до 22:00 пройдёт музыкальный марафон «Джаз по-русски!». Вологжане и гости города услышат живые выступления джазовых, блюзовых и авторских коллективов из Вологды, Архангельска и Москвы. Вход свободный. 0+

На марафоне джаз и блюз, которые стали частью мировой культуры, покажут таким, каким их чувствуют и проживают русские музыканты.

Мероприятие станет частью губернаторского проекта «Лето Русского Севера» и одновременно даст старт 23-му Международному фестивалю «Блюз на веранде», который уже много лет собирает в областной столице звёзд российской и зарубежной сцены.

Фото: группа "Федулова", Москва.