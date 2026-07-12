Древнейший город Вологодчины отметил свое 1164-летие

Фото: Правительство Вологодской области.

Губернатор Георгий Филимонов приехал в Белозерск на празднование Дня города, вошедшее в программу «Лета Русского Севера». Глава региона напомнил, что Белозерск — самый древний город Вологодчины, впервые упомянутый в «Повести временных лет» под 862 годом, и, по мнению историков, именно здесь правил легендарный Синеус, брат Рюрика. Мероприятие посетили 6 тысяч человек.

«Белозерск — древнейшая земля, Место Силы Русского Мира, Душа Русского Севера. Это самый древний город Вологодской области и один из самых древнейших городов нашей великой, необъятной, многонациональной, многокультурной, многоязыковой России. К сожалению, это ещё пока недооценённая жемчужина нашего региона. Убеждён, что те задачи, которые перед нами с вами стоят для развития муниципалитета, нам с вами по плечу», — сказал губернатор.

Праздник получил формат Межрегионального фестиваля «Белозерск — былинный город». Гости увидели выступления клубов исторической реконструкции, попробовали блюда на гастрономической ярмарке, участвовали в семейном легкоатлетическом забеге и мастер-классах, посетили экскурсии и интерактивные зоны. Главная сцена встретила ансамбль «Русский Север», московскую исполнительницу Леору и кавер-группу «Музбанда». Финал вечера — фестиваль электронной музыки и искусственного интеллекта в городском Парке культуры и отдыха. Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.