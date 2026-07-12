На заправках Вологды дежурили волонтеры с водой и пиццей

Фото: администрация города Вологды.

По поручению главы Вологды Сергея Жестянникова на городских заправках организовано дежурство волонтёров. Более 80 добровольцев регулируют движение, следят за соблюдением лимита в 20 литров на машину, информируют о наличии топлива и раздают водителям воду. К акции подключился и местный бизнес.

«Ситуация на АЗС всё ещё остаётся напряжённой, но благодаря поддержке Губернатора топливо доставляется каждый день. Выражаю благодарность неравнодушным вологжанам, которые дежурят на заправочных станциях, помогают водителям, следят за порядком. Число волонтёров растёт с каждым днём. Прошу вологжан сохранять спокойствие и не создавать дополнительный ажиотаж. Ситуацию держу на личном контроле», — прокомментировал Сергей Жестянников.

Компания «Серебряная Роса» передала более 550 литров воды, а «ПиццаФабрика» угощала стоящих в очередях горячей пиццей — её раздавали прямо в колонне машин.

«В бизнесе такая же проблема. Курьеры и сотрудники также стоят в очередях за бензином, и мы понимаем чувства, которые испытывают вологжане. Мы решили подбодрить людей, которые часами стоят в очередях, угостить их пиццей, чтобы в мире стало чуточку больше добра», — пояснили в компании.

«Когда трудно — люди должны объединяться. Мы помогаем, чем можем: регулируем потоки, информируем, успокаиваем, снабжаем людей водой. Сейчас будет перерыв, и мы сами поедем, купим ещё бутылок воды, привезём и будем раздавать», — рассказал волонтёр-координатор Александр Суржко.

Отследить наличие топлива и сроки поставок можно на интерактивной карте — с момента запуска её посетили уже более 40 тысяч человек. Губернатор Георгий Филимонов ранее заявил, что область выходит на прежние объёмы поставок, и ежедневные отгрузки постепенно восстанавливают запасы. Водителям пока рекомендуют пересесть на общественный транспорт — по Вологде курсируют автобусы 29 маршрутов. Подробности сообщила пресс-служба Администрации Вологды.