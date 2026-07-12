Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2026 20:53

Двое людей утонули в Вологде

Источник:kp.ru

В областной столице за минувшие выходные произошло сразу два смертельных происшествия на воде.

Первый трагический случай зафиксирован днём 11 июля: на реке Вологде в районе улицы Бурмагиных нашли тело женщины. Спасатели извлекли погибшую из воды и передали полиции. Её личность и точную причину смерти устанавливают.

Вторая трагедия случилась там же 11 июля, но у стен Спасо-Прилуцкого монастыря. 40-летний вологжанин утонул во время купания. Его тело нашли и подняли из воды спасатели лишь на следующий день.

МЧС напоминает: купаться можно только в оборудованных и хорошо знакомых местах, не заходить в воду в состоянии опьянения, не оставлять детей без присмотра и при купании всегда находиться рядом с ребёнком. Умение плавать может спасти жизнь.