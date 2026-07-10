Совет Федерации признал вологодскую модель подготовки кадров одной из лучших в стране и рекомендовал её к тиражированию

Фото: Правительство Вологодской области.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова вместе с коллегами и представителями федеральных ведомств провела двухдневный рабочий визит в Вологодскую область. Цель — изучить, как регион выстраивает непрерывную цепочку подготовки кадров для ключевых отраслей экономики.

«Наша задача заключается в том, чтобы каждый школьник видел понятную образовательную и профессиональную траекторию и мог реализовать себя в регионе, участвуя в развитии экономики и социальной сферы. Именно поэтому мы последовательно выстраиваем систему непрерывной подготовки кадров — от школы до первого рабочего места», — отметила замгубернатора, министр образования области Екатерина Целикова.

Маршрут делегации охватил ключевые точки этой системы. В Череповце первым пунктом стал Центр образования №29 — школа «ФосАгро», где гостям показали практики ранней профориентации и сотрудничества с промышленным гигантом. Затем — химико-технологический колледж, один из флагманов «Профессионалитета» в химической отрасли, и технологический колледж с машиностроительным кластером и проектом «Учебно-производственный комплекс — место первой работы».

В Передовой инженерной школе ЧГУ делегации продемонстрировали «зеркальные» лаборатории и разработки, которые студенты ведут совместно с предприятиями. В Центре боевых искусств рассказали о региональном проекте «Ушу в школы», запущенном по инициативе губернатора Георгия Филимонова.

Второй день начался с фестиваля профильных классов на базе вологодской школы №8, где были представлены все направления подготовки, заточенные под экономику региона. Завершающим аккордом стала Вологодская ГМХА имени Верещагина — гостям показали научные разработки для АПК и дали продегустировать сыры, творожные продукты, сливочное масло с наполнителями и мороженое, созданные студентами и преподавателями.

«Сегодня в регионе работают 566 профильных классов, в которых обучаются более 14 тысяч школьников. Созданы 13 кластеров федерального проекта "Профессионалитет", объединяющих 27 образовательных организаций и более 132 работодателей-партнёров. Мы последовательно реализуем модель "школа — колледж — вуз — предприятие", которая обеспечивает подготовку специалистов под реальные потребности экономики и задачи технологического лидерства страны», — подчеркнула Екатерина Целикова.

По итогам заседания Комитет Совета Федерации рекомендовал тиражировать вологодские практики в других субъектах РФ, а также рассмотреть вопрос о включении в федеральный проект «Профессионалитет» строительства в Вологде поликластерного кампуса СПО «Технокадры». Этот проект ранее инициировал глава региона Георгий Филимонов.Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.