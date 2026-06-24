Заступился за подруг и получил срок: вологжанин избил иностранца у бара

Вологодский суд вынес приговор 31-летнему мужчине, который прошлым летом устроил жестокую расправу у бара «24 градуса» на улице Северной. Компания девушек отдыхала в заведении, когда к ним попытался познакомиться 41-летний иностранец. Девушкам внимание не понравилось, и одна из них позвонила приятелям.

Те подъехали на чёрном «Мерседесе» разбираться. Один из парней с ходу ударил незнакомца в голову, затем толкнул в грудь — мужчина рухнул на асфальт. Диагноз оказался страшным: тяжёлая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа и лица. Потерпевший, к счастью, выжил.

На суде обвиняемый пытался убедить, что оборонялся, однако записи с камер видеонаблюдения показали обратное. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил 2,5 года колонии строгого режима.