В центре Вологды отремонтируют улицы Лермонтова и Сергея Орлова

Власти Вологды объявили аукцион по поиску подрядчика. Начальная цена контракта — 103 миллиона рублей, заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».

Обновление затронет два отрезка: улицу Лермонтова от Ленина до Рыбнорядного моста и улицу Сергея Орлова от дома №3а до Лермонтова, сообщает РБК Вологда. На время работ ответственность за безопасность движения ляжет на подрядчика. Условиями контракта также предусмотрено привлечение субподрядчиков из малого бизнеса — не менее 20% от общей стоимости.