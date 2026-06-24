Оперные певцы подарят Кириллову на день рождения города концерт

Фото: Афиша, Министерство культуры ВО.

18 июля на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника состоится бесплатный гала-концерт «Подарок любимому городу». Для жителей и гостей Кириллова выступит оперное трио: солист Большого театра Женевы баритон Владимир Казаков и две солистки петербургского музыкального театра «Зазеркалье» Ольга Васильева (сопрано) и Екатерина Курбанова (меццо-сопрано). Аккомпанировать им станет пианистка из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов Мария Кустанович.

Вход на концерт свободный. Это подарок любимому городу, где они неоднократно бывали и в который влюблены, к его 250-летнему юбилею. Идея принадлежит самим оперным певцам.

Концерт состоится 18 июля на уличной сцене в стенах крупнейшей в мире православной обители – Кирилло-Белозерского монастыря. Начало – в 19 часов. Возрастное ограничение 6+.