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НовостиОбщество24 июня 2026 18:17

Оперные певцы подарят Кириллову на день рождения города концерт

Источник:kp.ru
Фото: Афиша, Министерство культуры ВО.

Фото: Афиша, Министерство культуры ВО.

18 июля на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника состоится бесплатный гала-концерт «Подарок любимому городу». Для жителей и гостей Кириллова выступит оперное трио: солист Большого театра Женевы баритон Владимир Казаков и две солистки петербургского музыкального театра «Зазеркалье» Ольга Васильева (сопрано) и Екатерина Курбанова (меццо-сопрано). Аккомпанировать им станет пианистка из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов Мария Кустанович.

Вход на концерт свободный. Это подарок любимому городу, где они неоднократно бывали и в который влюблены, к его 250-летнему юбилею. Идея принадлежит самим оперным певцам.

Концерт состоится 18 июля на уличной сцене в стенах крупнейшей в мире православной обители – Кирилло-Белозерского монастыря. Начало – в 19 часов. Возрастное ограничение 6+.