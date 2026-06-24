Курсанты ВИПЭ побыли на торжественном приеме у Президента РФ Владимира Путина в Кремле

Фото: пресс-служба ВИПЭ ФСИН России.

В Москве, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошёл торжественный приём в честь отличников высших учебных заведений силовых ведомств.

Среди выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН России были трое выпускников Вологодского института права и экономики ФСИН России.

Сергей Пяллиев, Ирина Стахова и Илья Павлюков учатся на юридическом факультете и претендуют на дипломы с отличием. Курсанты активно участвуют в научных конференциях, публикуются в изданиях и занимаются волонтёрской деятельностью.

Сергей Пяллиев прибыл на учёбу из УФСИН по Республике Карелия. Он входит в роту почётного караула, помогает церквям и монастырям Вологды, а также вологодскому отделению «Боевого братства» в подготовке гуманитарной помощи для бойцов СВО. Ирина Стахова направлена из УФСИН по Мурманской области, претендует на золотую медаль. Она возглавляет совет научного сообщества обучающихся и является заместителем командира взвода учебной группы.

Илья Павлюков прибыл из УФСИН по Брянской области, также претендует на золотую медаль. За успехи в учёбе он получил стипендию Губернатора Вологодской области. Илья оказывал бесплатную юридическую помощь осуждённым и населению, помогал собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО и занимался профориентацией школьников.