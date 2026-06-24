Мошенники развели пенсионерку из Череповца на два миллиона

Пенсионерка 80-ти лет из Череповца отдала 2 миллиона рублей мошенникам. Ее обманули неизвестные.

В апреле женщине позвонил мужчина, представившись сотрудником компании, предоставляющий услуги интернета и телевидения. Он под предлогом заключения договора выведал персональные данные. Собеседник настаивал на срочности, поэтому пенсионерка не успела как следует обдумать свои действия.

А потом поступил звонок от представителя какой-то федеральной службы и сказал, что на женщину оформлена доверенность, по которой можно распоряжаться недвижимостью и банковскими счетами.

Чтобы не лишиться жилья и сбережений, череповчанка стала выполнять инструкции. Она сняла все деньги и передала для проверки, назвав «инкассаторам» кодовое слово «Трубадур». Всё проходило под грифом секретности — иначе грозило возбуждение уголовного дела.

Спустя некоторое время «представители служб» попросили забрать пакет у другой женщины, также попавшей в беду. Пенсионерка передала посылку «инкассатору». Только через пять дней после того, как деньги должны были вернуться, череповчанка поняла, что стала жертвой обманщиков, рассказали в пресс-службе областного УМВД.