В Вологде стал работать круглосуточный травмпункт

В Вологде начал работать круглосуточный травмпункт. Ранее прием шел только в определенные часы. Речь идет о травмпункте на первом этаже хирургического корпуса на Советском проспекте, 63.

Здесь травматологи принимали по вечерам и ночам, в выходные и праздники. Сейчас экстренная помощь снова опять стала доступна ежедневно и круглосуточно.

Напомним, сейчас продолжается капитальный ремонт главного корпуса городской больницы №1. С этим связан временный переезд травмпункта. Работы в медучреждении продлятся до конца текущего года. Обновить планируется и травматологический пункт.

Кроме того, ведется прием травматологов в поликлиниках по месту жительства в часы работы. Там оказывают неотложную и плановую помощь, пояснили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.