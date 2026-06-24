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НовостиОбщество24 июня 2026 16:29

Полицейские стреляли по колесам пьяного водителя в Усть-Кубинском округе

Источник:kp.ru

В Усть-Кубинском округе сотрудники ДПС в ходе рейда заметили на дороге «Устье — Верхнее Раменье» подозрительный кроссовер.

Полицейские потребовали остановиться, но «Рено» только прибавил скорости.

Началась погоня. С помощью громкоговорящего устройства они требовали остановиться. Нарушитель мчался и совершал опасные маневры, поэтому решено применить огнестрельное оружие.

Инспектор ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелил по колесам иномарки. С поврежденными покрышками автомобилист был остановлен и задержан. Никто не пострадал, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В выдыхаемом воздухе 49-летнем водителя оказалось 0,8 промилле алкоголя при допустимых 0,16.

Водителю накатался на штрафы, за неповиновение сотрудникам ДПС придется провести двое суток под арестом. Его машина отправлена на спецстоянку. За нетрезвое вождение автомобилист останется без прав и заплатит 45 тысяч рублей.