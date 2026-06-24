Крупный град выпал на Вологодчине

Фото: Ольга Баранова, "Северная новь".

Непогода с градом прошла по Вологодчине полосой. Фотографии необычно крупного града появились в соцсетях - каждая льдинка имеет размер очень крупной вишни или маленького абрикоса. В селе Устье, например, выпали осадки, причинившие вред посадкам, растущим в открытом грунте. Например, капусте.

Как сообщается в группе усть-кубинской газеты «Северная новь», град наделал бед в самом Устье улицах Зеленой и Садовой, в микрорайоне аэродрома, также в поселке Высоком.

Видимо, непогода прошлась по Вологодчине полосой. В Шекснинском круге жители деревни Мачево пишут в соцсетях, что у них тоже прошел дождь с градом.

Синоптики предупреждают, что возможны повторные грозы с градом.