От двух домов в череповецкой деревне остались только угли

Вечером 23 июня сгорели два деревянных дома в деревне Харламовской Череповецкого округа. От них осталось пепелище.

Пожар начался около девяти вечера. Два человека эвакуировались до прибытия пожарных, никто не пострадал.

Площадь пожара составила 283 квадратных метра: огонь уничтожил два частных дома, повредил теплицу и хозяйственную постройку. Ещё один дом удалось отстоять от огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки: