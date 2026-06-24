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НовостиОбщество24 июня 2026 6:33

Санавиация доставила женщину с инфарктом из Великого Устюга в Вологду

Источник:kp.ru

23 июня в Великоустюгскую ЦРБ поступила пациентка с острым инфарктом миокарда.

Состояние женщины местные врачи быстро стабилизировали. Затем была проведена экстренная телемедицинская консультация с кардиологами Вологодской областной клинической больницы.

Совместным решением специалистов определено: пациентке необходима высокотехнологичная оперативная помощь. В Великий Устюг был направлен вертолет санавиации. А примерно в 21:20 борт взял курс на Вологду,

Пациентку доставили в областную клиническую больницу, где ее уже ждали врачи.

"Благодарим коллег за оперативную и четкую работу!" - написали в группе «БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ"» в ВКонтакте.