Мурал с Белкой, Стрелкой и космонавтом Леоновым появится на Белозерском шоссе в Вологде

Фото: Георгий Филимонов, соцсети.

Белка, Стрелка и космонавт Алексей Леонов появятся на мурале на ограждении по Белозерскому шоссе. Изображение посвящено 65-летию первого выхода человека в космос.

«Новый мурал, посвящённый 65-летию первого выхода человека в космос, украсил ограждение на Белозерском шоссе. Площадь изображения – около 400 м². Для его создания потребовалось более 500 баллонов краски. Авторы – художники из Тамбова Андрей Вертилецкий и Анатолий Бирюков, которые уже не первый раз приезжают в Вологду, чтобы создавать настоящие уличные шедевры. В работе также приняли участие выпускницы Школы стрит-арта – они помогали мастерам и получили бесценный опыт работы с признанными профессионалами», — рассказал глава региона Георгий Филимонов.

Сейчас завершен первый фрагмент мурала, остальную часть ограждения в июне-июле оформят участники фестиваля стрит-арта «Палисад». Для участия в нем заявились 30 райтеров со всей страны. Каждый добавит свою часть в общую картину.