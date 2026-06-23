Вологодский губернатор сделал заявление по ситуации с топливом

Губернатор сделал заявлении о ситуации на рынке бензина на Вологодчине.

Он заявил, что ситуация под контролем.

В Вологде прошло заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения области топливом. "Дефицита нет», — заявил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, ситуация с поставками топлива в регион находится под полным контролем и запасы имеются.

Хотя ограничения на отпуск топлива на АЗС установлены и в Вологодской области.

Как прозвучало на совещании, в разных регионах наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев это носит ажиотажный характер, что приводит к созданию искусственного дефицита, образованию очередей, а также возможностям для спекуляций и перепродаж.

«Поэтому на сегодняшний день поставщиком топлива компанией «Лукойл» по всей стране, в том числе и в нашем регионе, введено ограничение: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля: 30 литров – бензин, 60 литров – дизельное топливо. На заправках вдоль трасс установлен лимит на бензин – не более 30 литров, на дизельное топливо – до 200 литров. При этом дефицита бензина в регионе нет», — ещё раз подчеркнул губернатор.

На заседании штаба проанализировали положение дел на Вологодчине, рассмотрели вопросы введения ограничений поставщиками топлива и обсудили стабильность поставок. Глава региона лично обратился к крупным поставщикам топлива об обеспечении его стабильных поставок в область и снятию введённых ограничений.

«Направил обращение в Федеральную антимонопольную службу России о действиях поставщиков для проверки злоупотребления доминирующим положением или создания дискриминационных условий в целях принятия мер антимонопольного реагирования в случае выявления признаков нарушений», — добавил Георгий Филимонов.