Вологодская область оказалась самым бедным регионом на Северо-Западе

Российское информационное агентство «Новости» составило рейтинг регионов по доходам населения в 2025 году. Вологодская область заняла в нём 62 место из 85 возможных. И это при том, что в регионе действует районный коэффициент, который установлен примерно в 40-45 субъектах страны.

Сухая математик говорит, что на Вологодчине отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,76, тогда как в среднем по России этот показатель значительно выше - 2,19.

В Северо-Западном федеральном округе у вологжан самый низкий показатель.

Доля вологжан, живущих за чертой бедности на Вологодчине выше, чем в стране. По итогам 2025 года составила 7,3% (и по сравнению с 2024 годом уменьшилась на 0,5%), а в целом по стране – 6,7% (снижение на 0,4%).

Согласно рейтингу, самые высокие доходы в Российской Федерации – у жителей Ненецкого (3,99), Ямало-Ненецкого (3,98), Чукотского автономных округов (3,65), Магаданской области (3,28) и Москвы (3,13).

Самыми бедными оказались жители Ставропольского края (1,46) и четырёх республик: Алтая (1,41), Карачаево-Черкесии, Тывы (по 1,31) и Ингушетии (1,13).