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НовостиПроисшествия23 июня 2026 9:46

Молодой грязовчанин выпил и зарезал отца

Источник:kp.ru

В воскресенье молодой человек зарезал отца. Преступление было совершено днём 21 июня 2026 года в деревне Есюткино Грязовецкого округа, сообщает СУ СК по Вологодской области.

20-летний парень выпил и зарезал 61-летнего отца. От удара ножом в грудь мужчина скончался на месте.

Грязовчанин на допросе признался в содеянном, пояснив, что причиной случившегося стала неприязнь к отцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие инициировало ходатайство перед судом о его аресте.

Произведён осмотр места происшествия, зафиксированы следы преступления. Сейчас продолжается сбор доказательной базы.