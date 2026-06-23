Молодой грязовчанин выпил и зарезал отца

В воскресенье молодой человек зарезал отца. Преступление было совершено днём 21 июня 2026 года в деревне Есюткино Грязовецкого округа, сообщает СУ СК по Вологодской области.

20-летний парень выпил и зарезал 61-летнего отца. От удара ножом в грудь мужчина скончался на месте.

Грязовчанин на допросе признался в содеянном, пояснив, что причиной случившегося стала неприязнь к отцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие инициировало ходатайство перед судом о его аресте.

Произведён осмотр места происшествия, зафиксированы следы преступления. Сейчас продолжается сбор доказательной базы.