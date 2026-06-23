Грабитель утащил сумку из ларька на Кремлевской площади в Вологде

В Вологде сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа. У сотрудницы одной из торговых точек, расположенных на Кремлевской площади, украли сумку. 18-летняя заявительница пояснила, что ненадолго отошла от рабочего места, оставив дверь в ларёк незапертой.

Когда вернулась, то ей сказали, что в помещение заходил неизвестный мужчина и похитил её сумку. Девушка выбежала на улицу, увидела вора, догнала и потребовала вернуть украденное. Но тот высказал в её адрес угрозу применения насилия и скрылся. Сумма ущерба составила более 4 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России «Вологда» задержали подозреваемого. Ранее судимый вологжанин 1995 г.р. признал вину в совершении преступления. Он пояснил, что совершил его из-за сложного финансового положения, рассчитывая найти в сумке денежные средства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабёж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное изъято и возвращено владелице.