Молодой водитель на "Шевроле"сбил мотоциклиста в Вологде

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22 июня в Вологде иномарка сбила мотоциклиста. За рулем легковушки находился водитель с правами, полученными несколько месяцев назад.

По информации областного Управления Госавтоинспекции, авария случилась в 22:20 у дома № 91 по улице Ленинградской.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Авео», молодой человек 2007 года рождения, имеет стаж вождения 5 месяцев. Он поворачивал налево, хотя в этом месте поворот налево запрещен дорожными знаками.

Он, в нарушение требований ПДД, не уступил дорогу мотоциклисту, движущемуся во встречном направлении. Произошло столкновение. Мотоциклом «Ямаха» управлял мужчина 1984 года рождения, он получил серьезные травмы, был госпитализирован.