Череповчанин финансировал террористическую организацию, запрещенную в стране

Житель Череповца 1982 года рождения подозревается в финансировании терроризма.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Установлено, что череповчанин осуществлял переводы денежных средств на счета запрещенной в РФ террористической организации. Он понимал, что деньги будут направлены для обеспечения незаконной деятельности.

Следственным подразделением Управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Финансирование терроризма»). Решением Вологодского городского суда череповчанину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.