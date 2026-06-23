Дополнительный поезд идет через Вологодчину на Черное море

Жители нашей области в июле и августе смогут уехать на черноморское побережье дополнительным поездом № 253/254 Котлас – Анапа, который будет проходить, в частности, через Вологду, делать остановки и на ряде других станций Вологодчины. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Поезд № 253/254 Котлас – Анапа отправится из Котласа 2, 6, 26, 30 июля, 19 и 20 августа в 7:15. В Вологду в те же дни он прибывает в 19.29.

Из Анапы состав отправится 4, 8, 28 июля и 22 августа в 18:35. В Вологду он прибудет через два дня в 9.57 (например, поезд, вышедший из Анапы 4 июля, приедет в Вологду 6 июля).

Мы посмотрели на официальном сайте РЖД: от Вологды до Анапы время в пути - 1 сутки 15 часов и 39 минут. Цена плацкартного билета на 2 июля - 7307 рублей.