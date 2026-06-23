Билет со скидкой для родных могут купить обладатели Пушкинской карты

В Вологодской области для владельцев Пушкинских карт вновь пройдет акция «Веди родителей в музей, театр, концертный зал»

С 1 июля по 15 августа, в дни летних школьных каникул, пройдет всероссийская акция, в рамках которой учреждения культуры по всей стране будут предлагать посещение мероприятий для семей с детьми и молодежи на особых условиях. При приобретении подростком билета по Пушкинской карте его родители или законные представители смогут получить скидку на билет на тот же сеанс или событие. Размер скидки – от 10% и больше.

«Акция «Веди родителей в музей, театр, концертный зал» традиционно пользуется большим спросом у вологжан. Это отличная возможность провести время с детьми, побывать на интересных культурных мероприятиях. Она проходит с начала 2025 года, и с каждым разом к ней присоединяется все больше желающих. Сейчас у нас в регионе свои разнообразные предложения для акции представили почти три десятка учреждений культуры. Это выставки, экскурсии, концерты, интерактивные программы – у посетителей есть возможность воспользоваться выгодными условиями даже не один раз. В летний период акция особенно актуальна, потому что в наших учреждениях культуры ждут не только жителей области, но и гостей из других регионов», – отметил министр культуры Вологодской области Владимир Осиповский.

В акции уже участвуют 28 учреждений, среди них – Вологодская картинная галерея, Вологодский музей-заповедник, областные универсальная и детская библиотеки, Вологодская областная филармония, областной Центр народной культуры, Белозерский областной краеведческий музей, Череповецкое музейное объединение, Театр для детей и молодежи Череповца, а также учреждения культуры из Верховажского, Вожегодского, Вытегорского, Грязовецкого, Кичменгско-Городецкого, Междуреченского, Сямженского, Тарногского, Тотемского, Харовского, Чагодощенского округов.

Так, Вологодская областная библиотека приглашает в рамках акции на экскурсию «Есенин и Ганин: вологодские впечатления 1917 года»: при приобретении билета ребенком по Пушкинской карте родителям предоставляется скидка в 50%.

Экскурсия состоится в предпоследнюю субботу июля, а также есть возможность провести ее для организованных групп. В Тотемском музейном объединении благодаря акции можно будет побывать на обзорной экскурсии по Музею мореходов, интерактивной экскурсии «На посаде Соли Тотемской», детективном расследовании «Откуда он здесь», а также на других мероприятиях, которые оплачиваются «Пушкинской картой». Родители при этом получат скидку 15%. Посмотреть список предлагаемых событий можно на сайте музея.

Отметим, что акция, приуроченная к Году единства народов России, позволяет поддержать и разнообразить семейный культурный досуг, расширяя возможности программы «Пушкинская карта», которая реализуется в рамках национального проекта «Семья».