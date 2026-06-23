Озвучены результаты ЕГЭ по физике: 20 стобалльников

Максимум в 100 баллов на ЕГЭ по физике получили 20 выпускников в Вологодской области.В прошлом году такой результат показали лишь 8 человек. Об этом сообщает минобразования.

Сто баллов получили ученики выпускных классов из Вологды, Череповца, Белозерского, Вожегодского и Сокольского округов.

«Стобалльный результат на ЕГЭ по физике продемонстрировали выпускники школ № 4, 13, 26, 30, 37, 41, а также гимназии №2 и лицея № 32 Вологды, Вологодского многопрофильного лицея, череповецких школ № 10, 26, 23, Центра образования им. И.А. Милютина, лицея «АМТЭК», Белозерской школы №1, Сокольской школы №9 и Вожегодской школы», – рассказала заместитель Губернатора – министр образования Екатерина Целикова.

Всего в 2026 году ЕГЭ по физики сдали 897 человек. Этот предмет популярен при выборе экзамена - он необходим для поступления в вузы, где готовят в том числе инженеров, технологов, специалистов IT.

Кстати, по сравнению с прошлым годом увеличился и средний балл – с 65 до 68.