Ирина Дубцова выйдет 27 июня на Кремлевскую площадь Вологды

Фото: Правительство Вологодской области.

Вечерний концерт певицы станет главным подарком вологжанам на День города, 27 июня. В 21:00 Ирина Дубцова выйдет на сцену Кремлёвской площади с часовой программой, в которой прозвучат проверенные временем хиты — «Люба-любовь», «Москва-Нева», «Не целуешь» и другие «Золотые граммофоны». Не обойдётся и без композиции «О нем», с которой артистка когда-то зажглась на «Фабрике звёзд».

Кульминацией вечера станет песня «Вологда». Дубцова написала к ней и музыку, и слова. Всего на счету певицы и композитора более сотни произведений, которые в том числе исполняют Филипп Киркоров, Валерия, Полина Гагарина, Дима Билан и другие звёзды.

Праздник, объединивший День города и День молодёжи, развернётся на нескольких площадках: гостей ждут выступления местных коллективов, гастрономическое шоу, мастер-классы, спортивные зоны и фестиваль «Дыхание улиц». Всё это — часть губернаторского проекта «Лето Русского Севера».