На Вологодчине предлагают участки под турпроекты

Фото: Правительство Вологодской области.

В Вологодской области продолжает работать сервис «Земля для туризма». На сегодняшний день выявлено 97 участков общей площадью свыше 1315 гектаров, пригодных для туристических проектов. Больше всего земли — в Кирилловском и Вологодском округах.

Три участка уже обрели хозяев. В Грязовецком, Тотемском округах и Череповце землю взяли в аренду, собственность или безвозмездное пользование под гостиничное обслуживание, выставочную деятельность, познавательный туризм и культурное развитие. Как пояснила замглавы регионального Росреестра Елена Орлова, все выявленные территории нанесены на Единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» — это позволяет инвестору наглядно увидеть границы, площадь и разрешённое использование участка.

Сервис помогает предпринимателям находить землю без бюрократической волокиты и быстро запускать проекты в сфере гостеприимства и отдыха. Ознакомиться с перечнем можно на платформе НСПД.