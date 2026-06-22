В Вологде построят трёхэтажный центр для бойцов СВО

Со страницы Сергея Жестянникова

С 1 июля в Вологде стартует строительство нового комплекса. Трёхэтажное здание на пересечении улиц Псковской и Возрождения объединит многофункциональный центр и реабилитационный корпус для участников спецоперации и их семей.

На первом этаже разместится МФЦ, где бойцы смогут оформить документы и выплаты. Второй и третий отдадут под медицинскую реабилитацию с современным оборудованием. По словам главы города Сергея Жестянникова, ежегодно центр сможет принять до 2,5 тысячи пациентов — для этого оборудуют 13 медкабинетов и 43 койки санаторного типа. МФЦ рассчитывают на 6 тысяч посетителей в год.

С середины июля начнут монтировать фундамент, благоустроят и прилегающую территорию. Полностью сдать объект планируют к декабрю 2027 года. Проект реализует компания «Бодрость» при поддержке губернатора.