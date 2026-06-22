Шестерых череповчан осудили за организацию борделя

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Череповецкий городской суд вынес приговор группе из шести человек — двоим мужчинам и четырём женщинам от 23 до 51 года. С октября 2024-го по декабрь 2025-го они держали притон на улице Ломоносова, замаскированный под студию красоты и релаксации.

Мужчины взяли на себя техническую часть: арендовали помещение, сделали ремонт, установили джакузи и душевые. Женщины работали администраторами — принимали звонки от клиентов и предлагали интим-услуги по прейскуранту. Всем вменили организацию занятия проституцией, а одному из мужчин дополнительно — незаконное хранение оружия и патронов, найденных при обыске.

Фигуранты полностью признали вину и попросили особый порядок рассмотрения. Суд назначил мужчинам по два года условно с трёхлетним испытательным сроком, каждую из женщин оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.