Вологжане могут получить грант до 30 млн рублей за проект в сфере ИИ

Фото: Правительство Вологодской области.

Фонд содействия инновациям запустил конкурс «Развитие-ИИ» в рамках президентского нацпроекта «Экономика данных». Приём заявок — до 20 июля. К участию приглашаются и вологодские разработчики.

На гранты могут претендовать проекты по пяти ключевым направлениям: фундаментальные языковые и мультимодальные модели искусственного интеллекта для прикладных задач, компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, системы поддержки принятия решений, а также перспективные методы искусственного интеллекта для автоматизации интеллектуальной и физической активности. Сумма поддержки — до 30 миллионов рублей, обязательное софинансирование из внебюджетных источников — не менее 20%. Срок реализации — 12 или 18 месяцев после заключения договора