Гимназист из Устюжны победил в "Умницах и умниках"

Кадр телепередачи, со страницы Георгия Филимонова

В финале 34-го сезона легендарной телеолимпиады «Умницы и умники» триумфально выступил ученик Устюженской гимназии Александр Богодаев. Губернатор Вологодчины и преподаватели школы поздравили земляка с победой. Теперь юноша имеет право на льготное зачисление в МГИМО.

Всего за историю проекта на четвертьфинальные игры отобрались 55 вологодских старшеклассников — победителей регионального этапа «Умники и умницы Вологодчины». В новом сезоне честь Вологодской области будут защищать ещё пятеро школьников: Артём Шучев из Вологды, Анастасия Давыденко из Череповца, Руслан Папиш из Вашкинского округа, а также череповчане Егор Новиков и Иван Чаев, получившие приглашение лично от бессменного ведущего Юрия Вяземского.