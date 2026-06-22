Вологда зажгла «Огненную картину войны»

Со страницы Георгия Филимонова

В День памяти и скорби, 22 июня, Вологда присоединилась к международной акции «Огненная картина войны». На Кремлёвской площади волонтёры выложили из шести тысяч огоньков огромное панно: журавлей и руки, держащие мемориал «Вечный огонь Славы». Ровно 85 лет назад, в 1941 году, началась Великая Отечественная война.

Губернатор Георгий Филимонов назвал каждый зажжённый огонёк оборванной судьбой: "Эти тысячи огней — наш общий долг памяти перед поколением победителей". Акцию провели «Волонтёры Победы» вместе с городскими властями и «Молодой Гвардией Единой России».