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НовостиОбщество21 июня 2026 21:00

Колокол в честь звонаря, погибшего на СВО, отлит и освящен

Источник:kp.ru
Фото: официальная группа Великоустюжской епархии ВКонтакте.

Фото: официальная группа Великоустюжской епархии ВКонтакте.

В Честь звонаря отлит колокол. Он установлен на колокольне Стефановского храма Великого Устюга

Его, как и три других, отлили в Московской литейной мастерской «Колокольный град» при вкладе московских и череповецких звонарей.

Самый большой из колоколов, весом в 80 кг, отлит в память о погибшем на СВО воине Романе (Руслане) Жукове - звонаре великоустюгского храма великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает надпись внизу колокола.

В установке колоколов участвовали Никита Петров, звонарь из Москвы и великоустюгские звонари, сообщает официальная группа Великоустюжской епархии ВКонтакте.