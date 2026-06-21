В Великом Устюге возвращается «Полоскалка»: стирка, лекции, концерты и ретрит-тусовка на берегу Сухоны

Фото: Правительство Вологодской области.

На Дымковской слободе снова заработает проект, который в прошлом году покорил и местных, и туристов. «Полоскалка: культурный код сухонских берегов» получила грант Президентского фонда культурных инициатив и стартует 27 июня. Саму полоскалку уже смонтировали — осталось наполнить лето событиями.

Их набралось не меньше шести. Гостям обещают выставку старинной техники для стирки и глажки, цикл краеведческих посиделок «Посидим-поокаем», пленэр для художников и живой концерт этно-проекта «ЛыкомШито», где научат извлекать музыку из подручных предметов. Пройдёт и фотоконкурс. А 26 июля на берегу развернётся ретрит-тусовка «Вайб на полоскалке», которая с утра откроется дефиле.

Финальную точку сезона поставят в августе большим праздником. Вся программа строится вокруг идеи, что простая деревенская полоскалка — это не бытовая рутина, а настоящий культурный код Русского Севера.