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НовостиПроисшествия21 июня 2026 20:57

В Вологде ночью сгорел дом: жители обратились за временным жильем

Источник:kp.ru
Со страницы Сергея Жестянникова

Со страницы Сергея Жестянникова

Глубокой ночью 21 июня в Вологде вспыхнул двухэтажный жилой дом на улице Планерной, 10. Глава города Сергей Жестянников сообщил в соцсетях, что вызов поступил без двух минут два, а уже в 2:01 пожарные приступили к тушению. На борьбу с пламенем бросили 50 человек и 13 машин. Тушение закончили только к 6 утра.

Всех жильцов успели эвакуировать, никто не пострадал. Глава города пообещал помочь и при необходимости расселить людей в манёвренный фонд. По уточнённой сводке МЧС, огонь успел пройти 528 квадратных метров: уничтожена кровля, чердак и часть квартир. Шесть погорельцев уже обратились в пункты временного размещения. Ситуацию Жестянников держит на личном контроле.