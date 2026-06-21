Зашёл в поликлинику от усталости, а вышел с диагнозом туберкулёз: врачи спасли вологжанина

44-летний житель Вологды годами обходил медиков стороной — чувствовал себя, по собственным ощущениям, вполне сносно. Когда навалились слабость, всё-таки заглянул в поликлинику №4 на диспансеризацию.

Стандартный набор — анализы и флюорография. Именно снимок лёгких заставил врачей насторожиться: в тканях обнаружили изменения. Пациента тут же отправили на дообследование. Рентген выявил гидроторакс, а уже в стационаре фтизиатры поставили окончательный вердикт — туберкулёз лёгких. Болезнь удалось перехватить на стадии, когда лечение ещё максимально эффективно.

В региональном Минздраве этим случаем лишний раз проиллюстрировали простое правило: смертельно опасные заболевания часто маскируются под рядовое недомогание, и единственный способ не упустить момент — регулярные профилактические осмотры. Вся история укладывается в рамки президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», нацеленного на то, чтобы люди жили дольше и качественнее.