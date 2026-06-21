В Череповце Мурашко открыл самую крупную поликлинику региона

Фото: Правительство Вологодской области.

В Череповце заработала самая большая и технологичная поликлиника за всю историю Вологодской области. Пятиэтажное здание площадью 13,2 тысячи квадратных метров принял Зашекснинский район — один из самых быстрорастущих в городе. Прикреплённое население — более 50 тысяч человек, пропускная способность — 800 посещений за смену.

Стройка обошлась в 2,4 миллиарда рублей, из которых почти миллиард потратили на медтехнику. В арсенале — магнитно-резонансный и компьютерный томографы, маммограф, рентген, флюорограф, денситометр и шесть аппаратов УЗИ экспертного класса. В общей сложности закупили свыше тысячи единиц оборудования. Внутри разместились 11 отделений — от неотложной помощи и диагностики до хирургии, восстановительного лечения и спортивной медицины.

На открытие приехали глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Георгий Филимонов. Мурашко отметил, что именно с первичного звена начинается здоровье нации, и напомнил: с 2021 года регион вложил в амбулаторную помощь порядка пяти миллиардов рублей, а в ближайшие годы добавит ещё четыре. Проект состоялся благодаря президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программе «Единой России».