На берегу Кубены появилась аллея резных старинных наличников

Фото: Сямженская районная газета «Восход»

В посёлке Гремячий Сямженского округа открылась необычная экспозиция под открытым небом — «Личное в наличниках». Вдоль набережной реки Кубены выстроились резные оконные обрамления, собранные из разных деревень округа.

Идею подала член областной Общественной палаты Ксения Гнездилова, а открытие приурочили ко Дню посёлка. Праздник удался: звучали народные песни, работали гастрономические ряды и творческие площадки, гости участвовали в мастер-классах и слушали лекции. Подробности сообщила Сямженская районная газета «Восход».

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