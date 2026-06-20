Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2026 21:00

На берегу Кубены появилась аллея резных старинных наличников

Источник:kp.ru
Фото: Сямженская районная газета «Восход»

Фото: Сямженская районная газета «Восход»

В посёлке Гремячий Сямженского округа открылась необычная экспозиция под открытым небом — «Личное в наличниках». Вдоль набережной реки Кубены выстроились резные оконные обрамления, собранные из разных деревень округа.

Идею подала член областной Общественной палаты Ксения Гнездилова, а открытие приурочили ко Дню посёлка. Праздник удался: звучали народные песни, работали гастрономические ряды и творческие площадки, гости участвовали в мастер-классах и слушали лекции. Подробности сообщила Сямженская районная газета «Восход».

0+